تعرف على تفاصيل أغنية علي أحمد عبد العزيز «أيام البناء»

يستعد المطرب الشاب علي احمد عبد العزيز، أحد أبناء مبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة القليله الماضية، لتقديم عرض أغنيته الجديدة مع مجموعة من الشباب لعرضها في المحافظات، حيث حملت الأغنية نفس اسم المسرحية "أيام البناء"، والتي قام بتحضيرها موخرًا.

وأشار لـ"الدستور"، إلى أنه انتهي من تجهيز الأغنية التي قام بكتابتها وتلحينها، وذلك بأحد الاستديوهات الخاصه بالمهندسين، لافتًا إلى أن الأغنية سيطرحها علي موقع يوتيوب عقب تقديمها في العرض مباشرة.

ويشارك علي خلال المسرحيه بدور تمثيلي، ضمن عدد كبير من الممثلين الشباب والهواه المشاركين في العمل المسرحي الذي يعرض قريبًا.

العرض المسرحي يحمل اسم “أيام البناء”، حيث إنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصًا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

وقدم البيت الفني للمسرح، العديد من الورش الفنية بالقاهرة والإسكندرية خلال عام 2021، في مقدمتها ورشة "ابدأ حلمك" التي شهدت إقبالًا كبيرًا بتخريج أكثر من دفعة لها بالقاهرة وتبدأ رحلة جديدة بالإسكندرية.