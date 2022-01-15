السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على 9 مدانين فى قتل عسكرى

محكمة
محكمة

أعلنت وكالة الأنباء التونسية،  أن محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب أصدرت حكمًا بإعدام تسعة مدانين في مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنهم مدى الحياة وأصدرت المحكمة أيضًا عقوبات بالسجن في حق 15 متهمًا تتراوح بين 32 و44 سنة.

جدير بالتذكير، أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 5 نوفمبر 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار الخرايفية من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.

كما تم في ديسمبر 2018 قتل خالد الغزلاني شقيق سعيد الغزلاني بطلق ناري من مجموعة مسلحة قرب منزله.

و على صعيد آخر،  أعلنت وزارة الصحة التونسية، إصابة 8 ألاف و460 شخصًا، ووفاة 5 حالات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان - أنه تم إجراء 30 ألفًا و50 تحليلًا مخبريًا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 28.15%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفًا و755 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 1126 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و119 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 470 مصابًا، بينهم 35 حالة جديدة أمس، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة، في حين يخضع 26 شخصًا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

على قتل الإعدام تونس شنق حكم بالإعدام الحكم بالإعدام سكر إعدام شنقا الإعدام شنقا حكم عسكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

دراسة حديثة: خطر مفاجئ للقهوة يؤدى إلى تلف الدماغ والضعف الإدراكى

قبل المباراة.. ماذا يكشف طالع المنتخب عند مواجهة غينيا بيساو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت