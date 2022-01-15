تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على 9 مدانين فى قتل عسكرى

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، أن محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب أصدرت حكمًا بإعدام تسعة مدانين في مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنهم مدى الحياة وأصدرت المحكمة أيضًا عقوبات بالسجن في حق 15 متهمًا تتراوح بين 32 و44 سنة.

جدير بالتذكير، أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 5 نوفمبر 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار الخرايفية من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.

كما تم في ديسمبر 2018 قتل خالد الغزلاني شقيق سعيد الغزلاني بطلق ناري من مجموعة مسلحة قرب منزله.

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، إصابة 8 ألاف و460 شخصًا، ووفاة 5 حالات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان - أنه تم إجراء 30 ألفًا و50 تحليلًا مخبريًا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 28.15%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفًا و755 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 1126 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و119 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 470 مصابًا، بينهم 35 حالة جديدة أمس، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة، في حين يخضع 26 شخصًا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.