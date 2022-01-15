افتتاح معرض «العمارة الجنائزية لمصر المعاصرة» بالزمالك.. الليلة

يفتتح في السادسة من مساء اليوم السبت، بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، معرض جماعي للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان "العمارة الجنائزية لمصر المعاصرة"، بمشاركة مجموعة من الفنانين.



يجمع المعرض ما بين الإبداع والتوثيق، فى لوحات للفنانة دكتورة داليا الشرقاوى وفوتوغرافيا للفنانين: علياء نصار – ميشيل حنا – كريم بدر – مصطفى الصادق – سارة حسن – عمرو عصام – جليلة القاضى – ندى زين الدين – وآلان بونامى. ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

وعلى هامش المعرض، وقبل افتتاحه تعقد في الخامسة ندوة بعنوان "جبانات القاهرة التاريخية"، والتي تديرها دكتورة داليا الشرقاوى ويتحدث فيها كل من: دكتورة جليلة القاضى – المعمارية علياء نصار – دكتور مصطفى الصادق – طارق المرى – دكتور حسام إسماعيل – والمعماري عمرو عصام.

ــ "ثمانينيات وتسعينيات أبوالنجا"

في سياق متصل، يفتتح في السادسة من مساء اليوم أيضا، بجاليري أكسيس بوسط البلد، معرض الفنان التشكيلي محمد أبو النجا، والذي يقام بعنوان "ثمانينيات وتسعينيات أبوالنجا"، ويستمر المعرض حتى 5 فبراير2022.

وعن معرضه يقول الفنان محمد أبو النجا: "كنا نحلم جميعاً ونرغب في الإمساك بهذا الحلم، كان بداية للوعي والحب ومعرفة العالم واستكشاف عوالم جديدة من خلال الفن والنقاش والمقهى، فترة هامة اجتمع فيها أصدقاء كثيرون منهم من رحل عن عالمنا ومنهم مازال يبدع حياته بطريقته.

تأسست مجلة "أمكنة" وقبلها مجلة "حوار" و "النافذة" وكانت صحبة عميقة مع أسامه الديناصوري وعلاء خالد وحسني حسن ومهاب نصر ومهاب السيد وعادل عصمت وأسامة فتحي ومحمد المزروعي وسلوى رشاد وإيناس خميس والكثير من الأحباب شكلوا الوعي وتعلمنا من بعضنا البعض الكثير.

يشار إلى أن الفنان محمد أبو النجا، ولد في مدينة طنطا، ودرس الفنون وحصل على الدكتوراه في فلسفة الفن عام 1997، أول فنان من الشرق الأوسط يحصل على منحة من مؤسسة اليابان لدراسة فنون صناعة الورق عام 1996، وخلال العقدين الماضيين اشترك أبوالنجا في معارض فنية جماعية محلية وعالمية إلى جانب معارضه الفردية في مصر وخارجها والتي تنوعت بين التصوير والفيديو والعمل المركب، كما مثل مصر في بينالي فينيسيا عام 2002 وحصل على جائزة بينالي الإسكندرية عام 2001.

من معارضه الجماعية "ماذا يحدث الآن؟" قصر الفنون (2007)، "المنفى" مركز سيلكبورج باد للفنون بالدنمارك، (مايو 2009)، "بناء الجسور" مركز فنون المكسيك (2009)، "الفن المصري" جاليري آرت سبيس الإمارات (2013)، "الفن الإفريقي" جاليري موجو الإمارات (2013)، معارض فردية مثل "شيال التبن" في جاليري المرخية (قطر 2011)، معرض فردي بدار الفنون (الكويت2011)، معرضين فرديين في جاليري إيديسي (الولايات المتحدة 2011،2013)، معرض "سعاد حسني" بجاليري دوك (إنجلترا 2013)، معرض "علاقات منسوجة" (كتارا قطر 2011)، حصل على جائزة أحسن فيديو آرت عن "القاهرة 11" في مهرجان الدانوب للفيديو بالنمسا، معرض فردي جاليري ديمى بالزمالك بعنوان "جبل الأسرار" 2021، معرض تنظيم مؤسسة آرت دى ايجبت ( نحن بالداخل ) 2021، معرض مشترك مع كاتى فيريبتش ببودابست 2021، والعديد من المعارض والمشاركات الجماعيه من 2018 إلى 2021.