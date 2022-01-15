السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طقس سىء وراء تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد الجيش الهندى

تحطم مروحية عسكرية
تحطم مروحية عسكرية

أعلنت محكمة عسكرية هندية أن نتائج التحقيق أظهرت أن سوء الأحوال الجوية المفاجئ كان وراء تحطم المروحية العسكرية التي كان على متنها قائد الجيش الهندي و13 شخصا قتلوا جميعا.

 

وحسب نتائج التحقيق كانت المروحية تحلق فوق واد وعلى متنها الجنرال بيبين راوات البالغ 63 عاما وزوجته و12 من أفراد الجيش والقوات الجوية عندما أدى تغير الطقس إلى تحليق الطائرة وسط السحب.

 

وأظهرت نتائج التحقيق أن ذلك "أدى إلى ارتباك الطيار، وهو ما جعل الطائرة تهوي نحو الأرض".

 

واستبعدت المحكمة حدوث عطل ميكانيكي أو تعرض المروحية للتخريب أو الإهمال قبل تحطمها.

 

يذكر أن المروحية روسية الصنع من طراز مي- 17، وكانت في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية الدفاع عندما تحطمت قرب بلدة كونور، في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

 

فقدت المروحية الاتصال بمراقبي الحركة الجوية قبل سبع دقائق من هبوطها المفترض، ولم ترسل نداء استغاثة وعثر عليها مشتعلة في منطقة غابات.

 

يذكر أن الناجي الوحيد في الحادث وهو الكابتن بالقوات الجوية فارون سينغ، قد فارق الحياة في المستشفى متأثرا بإصابته.

الطقس قتل مقتل الجيش الطقس السيء الهند طقس هندي قائد الجيش الجيش الهندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة بدر بانون بأزمة قلبية

34 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى