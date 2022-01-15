تقرير أسيوى يرشح مصر من ضمن أفضل وجهات للزيارة 2022

رشحت شركة "جي أدفنشرز" العالمية السياحية مصر من ضمن أفضل وجهات للزيارة 2022، مشيرا إلى أن مصر حققت إيرادت من القطاع السياحي زيادة عن العام الماضي رغم جائحة كورونا وفقا لما نقله موقع" تي تي أر ويكلي" الآسيوي.

وتابع الموقع: لقد تعرضت صناعة السياحة في مصر لضربة قوية بسبب الاحداث السياسية في 2011 وبسبب وباء كورونا، ولكن مع عودتها وفتح أبوابها لاستقبال السياح، في نهاية العام الماضي، زادت عدد الحجوزات السياحية في مصر بمقدار 22 ٪ عالميًا في 2022.

وأضاف الموقع: مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وإعادة فتح شارع أبو الهول في الأقصر، وإصدار فيلم كينيث براناغ الذي أعيد تشغيله بعنوان "الموت على ضفاف النيل" مع الاحتفاء العالمي بالآثار والأحداث الأثرية السياحية في مصر سوف يكون عام 2022 انتعاشة قوية للسياحة المصرية، ووفقا للشركة العالمية فان العامل الأكثر أهمية بالنسبة للأشخاص عند السفر هو أن العامل المادي.

يأتي هذا فيما دعا موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي ومقره ملبورن بأستراليا، إلى زيارة مصر وتحديدا الأكتشافات الأثرية الحديثة التي تم اكتشافها على مدار العام الماضي، مؤكدا على أن حضارة مصر القديمة أسرت العالم لآلاف السنين، مع لغتها الخفية من الهيروغليفية والآلهة والمعابد والمقابر الغامضة والمحفوظة جيدًا.

وتابع الموقع: ولكن على الرغم من أن مصر القديمة قد انتهت فترة حكمها، فإن هذا لا يعني أنها ماتت لان هذه الحضارة تنبض بالحياة الآن أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، كما ثمن الموقع جهود الحكومة للحفاظ على الآثار واستعادتها وعرضها بطريقة لم تحدث من قبل.

ومع الذكرى السنوية القادمة لاكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون - 100 عام في عام 2022 - وافتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، تعتمد مصر على تراث وغموض ماضيها لجذب المسافرين، كما تستمر الاكتشافات على قدم وساق، مما يضيف إلى المجموعة الواسعة من القطع الأثرية التي لا تصدق من واحدة من أكثر الثقافات إثارة للإعجاب ودوامًا على كوكب الأرض.