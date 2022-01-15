تونس: إصابة 8460 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 8 ألاف و460 شخصا، ووفاة 5 حالات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان - أنه تم إجراء 30 ألفا و50 تحليلا مخبريا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 28.15%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و755 حالة.



وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 1126 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 703 ألاف و119 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 470 مصابا، بينهم 35 حالة جديدة أمس، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة، في حين يخضع 26 شخصا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.