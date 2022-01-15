القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن الادعاء العام الإسرائيلي يعتقد أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قرر المضي في صفقة الإقرار بالذنب.



وأضافت القناة- في تقرير- إنه إذا تم التوقيع على الصفقة فسيتم ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث أوصى رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، بالسعي للتوصل إلى صفقة مع نتنياهو دون التخلي عن وصمه بالعار.



وذكرت القناة أن الاختلافات بين الجانبين بشأن صفقة الإقرار بالذنب بسيطة.



وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن صفقة المدعي العام مع نتنياهو "مرهونة" بقبوله الابتعاد عن العمل السياسي لمدة سبع سنوات.



وذكرت الصحيفة أنه إذا قبل نتنياهو أن تحدد المحكمة مصيره السياسي ودفعه إلى التقاعد، فإن ماندلبليت سيكون مستعدًا لإبرام الصفقة.



ويشعر ماندلبليت أنه في وضع أقوى بكثير من نتنياهو؛ لأن رئيس الوزراء السابق بدأ الجولة الأخيرة من المُحادثات غير الرسمية والنائب العام سيتنحى في أول فبراير.



وقالت الصحيفة إن شعور ماندلبليت بالقوة نابع من أن البديل الفوري الذي سيحل محله هو أميت أيسمان، الذي حاول نتنياهو منعه من تولي المنصب لعدة أشهر.



وعلاوة على ذلك، تفضل النيابة العامة بكاملها تقريبًا مواصلة المحاكمة وسجن نتنياهو، بل وأرادت توجيه اتهامات رشوة لنتنياهو أكثر خطورة في القضيتين 1000 و2000 من التهم البسيطة التي أقرها ماندلبليت في القضية 4000.



وأضافت الصحيفة أنه بناءً على ما سبق، فإن ماندلبليت لا يرغب في تقديم اقتراح أمام فريق الادعاء العام ما لم يوافق نتنياهو على الإطار الأساسي للجرائم المتعلقة بالفساد (حتى لو تم تقليصها) وتقرر المحكمة مصيره السياسي من خلال ملاحقة قضائية بشأن الفساد الأخلاقي.



ويشعر ماندلبليت أن تقديم أي اقتراح أقل- بما في ذلك العديد من السيناريوهات التي تم طرحها في التقارير الإعلامية من قبل رسل نتنياهو- سيكون "ميتًا" بمجرد وصوله أمام بقية فريق الادعاء، وهو على استعداد فقط لمحاولة حملهم على الاستجابة حتى الآن.



في الوقت نفسه، ماندلبليت مستعد لدفع فريق الادعاء للموافقة على عدم وجود عقوبة بالسجن، إذا تم استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه وإذا وافق نتنياهو على نتيجة تتطلب رسميًا حكما بالسجن، ولكن يتم تحويلها بشكل غير رسمي إلى ساعات خدمة مجتمعية جادة (بمعنى نتنياهو لن يدخل السجن بالفعل).



جدير بالذكر أن لائحة اتهام وجهت لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا المعروفة بـ 1000 و2000 و4000، ويُحاكم رئيس المعارضة حاليًا بتهمة الرشوة في القضية 4000.



وبدأت المراحل الأولى لمحاكمة نتنياهو في يناير ومايو 2020، وبدأت مرحلة الاستماع للشهود في المحاكمة في أبريل من العام ذاته.



وبعد انتهاء القضية 4000، سيقضي الادعاء أيضًا وقتًا طويلاً في تقديم الحجج ضد نتنياهو في القضية 1000 المتعلقة بحصوله على هدايا بشكل غير قانوني، وقضية 2000 بشأن حصوله على تغطية اعلامية تفضيلية في صحيفة "يديعوت آحرونوت" مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هايوم" المنافسة الرئيسية لها.