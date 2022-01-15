السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير عام قوات الشرطة السودانية يؤكد الحرص على بسط الأمن والاستقرار

عنان حامد عمر
عنان حامد عمر

أكد الفريق أول شرطة عنان حامد عمر، مدير عام قوات الشرطة السودانية، حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة ببسط الأمن والاستقرار وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

وشدد مدير عام الشرطة السودانية، لدى زيارته اليوم لقيادة قوات الاحتياطي المركزي، على أن قوات الشرطة لن تألو جهدا فى توفير الاستقرار الكامل بربوع السودان من خلال خططها الرامية للحد من الجريمة ونشر الطمأنينة العامة وسط المجتمع.

وأشاد بالدور الكبير والرائد الذي ظلت تضطلع به قوات الاحتياطي المركزي في حماية وتأمين الأرواح والممتلكات بهمة عالية، مما أكسبها ثقة الجميع.

وأوضح أن قوات الاحتياطي المركزي ومنذ قيامها ظلت تضطلع بواجباتها الأمنية والقانونية بمهنية عالية وصمود كبير وقدمت شهداء ومصابين دفاعًا عن أمن الوطن والمواطن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٣٥٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، ليوم أمس.

بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٩ ألفًا و٩١٢ إصابة، وبلغ عدد المتعافين ٤٠ ألفًا و ٤٦ شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وأعلن السودان تأثر القطاع الصحي بتعليق الدعم المقدم من المانحين لمجابهة جائحة كورونا والأوبئة الأخرى، داعيًا إلى استشعار الدور الإنساني والعودة لاستمرار الدعم والمساندة بما يضمن سير العمل.

جاء ذلك خلال بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور عبدالباقي عبدالقادر، الوضع الصحي الراهن بالسودان والوقوف على برامج وأداء وزارة الصحة الاتحادية وآخر التطورات والموقف الوبائي لفيروس كورونا، خلال لقائه مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف بالسودان عثمان محمد، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد "عبدالقادر"، ضرورة التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة أي طارئ صحي جراء ما تمر به البلاد من تنامي وتحور فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المجلس السيادي الانتقالي سوف يسعى مع الحكومة التنفيذية جنبًا إلى جنب لتطوير الخدمات الصحية بالسودان.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف الدكتور عثمان محمد، للجهات المانحة التي لم تعلق أنشطتها مع وزارة الصحة، داعيًا المواطنين إلى التقيد بالاحترازات الصحية وتلقي لقاح فيروس كورونا لأنها خط الدفاع الأول لمجابهة الجائحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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