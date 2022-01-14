الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: أدعو الجميع للتوقف عن إهانة وائل الإبراشى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلامي وائل الإبراشي عاش حياة صاخبة جدا في عمله، والأقدار شاءت أن يكون رحيله أيضا "صاخب"، داعيا الجميع لاحترام ذكراه.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "معجبنيش اللي كتبه الدكتور خالد منتصر عبر صفحته تحت عنوان (من الذي قتل الابراشي)، لأنه رمز إلى طبيب (ش) وزعم أن الطبيب أوهم الإبراشي بعلاج سحري لعلاجه من كورونا، وأن هذا العلاج سيشفيه في خلال أسبوع واحد".

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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