الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسى الليبى يبحث مع المبعوث الأمريكى الخاص مسار العملية الانتخابية فى ليبيا

‏نائب رئيس المجلس
‏نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي

ناقش ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، مسار العملية الانتخابية في ليبيا.


وأكد "اللافي"، وفقا لوكالة الانباء الليبية، ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.
من جانبه أكد ‏نورلاند، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

مشاركون أجانب فى منتدى الشباب: منحنا الأمل فى التغلب على التحديات

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

فرصة ثانية.. كيف يُصوِّب كيروش مسار «الفراعنة» قبل فوات الأوان؟

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى