المغرب وبوركينا فاسو يجددان التأكيد على العمل المشترك وتعزيز روابط الصداقة

جدد وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الشئون الخارجية والتعاون والبوركينيين في الخارج هديزاتو روزين سوري-كوليبالي، التأكيد على العمل المشترك وتعزيز روابط الصداقة والتعاون متعدد الأبعاد في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين الوزيرين، حيث أشادا بعلاقات الأخوة والتضامن والتعاون الممتازة القائمة بين المغرب وبوركينا فاسو.



واتفق الوزيران على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة، منها الجوانب الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وكذا مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعود بالفائدة على البلدين.

