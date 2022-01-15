بعد انهياره بالكامل.. صاحب العقار يكشف كواليس الواقعة (لايف)

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا للعقار المنهار بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الجمعة، وذلك بعد انهيار جميع طوابقه ولم يسفر ذلك عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

ومن جانبه قال الدكتور محمد قناوي، أحد ملاك العقار المنهار، بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو، إن المنزل المجاور للعقار المنهار لا يسكنه أحد و كان هناك صنبور مياة مفتوح منذ عدة أيام نظرًا لعدم تواجد الأهل، ما أدى إلى إنتشارها ناحيه العقار، وبشكل مفاجئ انهار العقار.

العقار المنهار

وأضاف لـ"الدستور" أنهم في الوقت الحالي ينتظرون معاينة النيابة والسماح لهم بفتح الشارع الجانبي الذى تم غلقه نتيجة انهيار العقار بالكامل.

وأوضح أنه وقت وقوع الانهيار تم إخلاء العقار بالكامل من السكان ولم تكن هناك أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

العقار المنهار

وتابع لـ"الدستور" أن العقار مكون من 3 طوابق و6 شقق سكنية، منهم 3 شقق سكنية مأجرة فقط، ومستأجر المحال الموجود بالعمارة، وجميع محتويات الشقق السكنية التابعة للأسر مازالت تحت الأنقاض و لم يتم استخراجها نظرًا لانتظار معاينة النيابة للعقار.

بينما كشف مستأجر محال المكواة بالعقار المنهار بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو، لـ"الدستور" أن شعر بهزه أرضية غربية داخل المكان، وبدأ هناك أجزاء تنهار من العقار، ما كان يوحي أنه سينهار بأكمله، وأنه على الفور توجه إلى الاسر المتواجدة داخل العقار ليخبرهم أن لابد النزول من أماكنهم لان العقار سينهار، وعلى الفور جميعهم خرجوا من العقار وانهار بالكامل.

العقار المنهار

جدير بالذكر أن شهدت منطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، انهيار عقار من 3 طوابق، ولم يسفر عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح، وعلي الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة للمحافظة، وانتقل لمكان الواقعة رجال المباحث برئاسة النقيب حسين ايمن والنقيب عمرو أبو النصر.

العقار المنهار

كما انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين أن المنزل انهار دون وقوع خسائر في الأرواح بعد أن تمكن السكان من الخروج قبل انهيار المنزل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.