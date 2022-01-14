حصاد وزارة السياحة والآثار.. اكتشافات أثرية جديدة واجتماعات لدعم مستوى الخدمة بالفنادق

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عن استضافة محافظة الأقصر، ماراثون مصر الدولي، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، للسنة الـ29 على التوالي.

وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إنه شارك في الماراثون متسابقين من حوالي 32 دولة مختلفة حول العالم، منها مصر وأمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وإنجلترا والسويد وفنلندا والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا والمغرب وغيرها من دول العالم، وفي نهاية المارثون تم الإعلان عن فوز متسابقين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وروسيا والأردن.

https://www.dostor.org/3684108



وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة فى محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة /باتريسيا بياسينتينى أستاذه علم المصريات بجامعة ميلانو، فى الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة فى الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي.

وتتكون المقبرة من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر.

https://www.dostor.org/3684169

كما عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركات الدولية المتخصصة التي تقوم حالياً بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والتي بدأت عملها شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمتابعة عمل هذه الشركات وكذلك إجراءات تطبيق معايير واشتراطات السلامة الصحية فى المنشآت الفندقية، وذلك في ضوء الدور الرقابى للوزارة وحرصها على ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

أشارت نائب الوزير خلال الاجتماع إلى حرص الوزارة على التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات لضمان جودة الخدمة المقدمة للسائح والتأكيد على صورة المقصد المصرى كمقصد آمن خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتة الى أن هناك لجان أيضاً ترسلها الوزارة للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات وذلك بالتوازى مع المراجعات التي تقوم بها هذه الشركات الدولية المتخصصة.

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وفي ذات السياق، قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم برنامجاً سياحياً لمدة يوم واحد للبلوجر الأمريكي الشهير Markian Behamo، على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة والذي انتهت فعالياته أمس.

ويحظى البلوجرز الأمريكي Markian Benhamo بمتابعة الملايين له على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منها 7 مليون متابع على موقع فيس بوك و2 مليون متابع على اليوتيوب وأكثر من مليون متابع على موقع إنستجرام.

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