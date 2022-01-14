الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يفضح أكاذيب الإخوان عن تعذيب السجناء بعد القبض على حسام منوفى

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل القصة الكاملة حول القبض على الإخواني حسام منوفي محمود، أحد مؤسسي حركة حسم الإرهابية، والتي عرت أكاذيب الإخوان وادعاءاتهم عن الاختفاء القسري وتعذيب المساجين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن حسام منوفي متهم من قبل القضاء المصري في قضيتين، تأسيس حركة حسم، والثانية خطط وشارك في تنفيذ عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، واغتيال الشهيد اللواء عادل رجائي، واغتيال الرائد محمود عبدالحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، واغتيال ملازم أحمد عز الدين.

ولفت الباز إلى أن القبض على حسام منوفي مؤخرًا يؤكد أنه لم يكن في السجن أو معتقلا أو مختفيا قسريًا، بينما المواقع الإخوانية والمؤسسات الحقوقية الإخوانية ادعت في 2017 أنه يتعرض للتعذيب في السجن، بينما هو كان في السودان ويحاكم غيابيًا.

التفاصيل…

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١٩٩٠-٢٠٢١

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