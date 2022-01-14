الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا: ارتفاع إجمالى المصابين بكورونا إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 مُصابًا

كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732 حالة، مقابل تعافى 9 ملايين و83 ألفًا و385 شخصًا.
وأوضحت المراكز- في بيان نشرته اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي- أن عدد المُحصّنين من سكان القارة السمراء ضد الجائحة بلغوا حتى الآن 204 ملايين و241 ألفًا و949 شخصًا بنسبة تجاوزت الـ10.1% من تعداد السكان، فيما حصل 15% على جرعة واحدة و0.44% على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.
وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.
يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة دول القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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