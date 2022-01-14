تشييع جنازة رئيس البرلمان الأوروبى «ديفيد ساسولى»

بدأت اليوم مراسم تشييع جنازة رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 65 عاما.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية لقطات حية لمراسم تشييع جنازة ساسولي التي أقيمت في كنيسة "سانتا ماريا ديجلي أنجيلي" بالعاصمة الإيطالية "روما" بمشاركة مسئولين من الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" والقائمة بأعمال رئيس البرلمان الأوروبي "روبرتا ميتسولا"، بالإضافة إلى الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" ورئيس وزرائه "ماريو دراجي".

كما حضر الجنازة كل من: رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" ونظيره الإسباني "بيدرو سانشيز".

وكان المتحدث باسم ساسولي "روبرتو كويلو" قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن رئيس البرلمان الأوروبي توفي في أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى في 26 من شهر ديسمبر الماضي بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة لديه.

