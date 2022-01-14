السياحة تنظم برنامجا للبلوجر الأمريكى «Markian Behamo»

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً لمدة يوم واحد للبلوجر الأمريكي الشهير Markian Behamo، وذلك على هامش تواجده بمحافظة شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي انتهت فعالياته أمس.

ويحظى البلوجرز الأمريكي Markian Benhamo بمتابعة الملايين له على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منها 7 ملايين متابع على موقع فيسبوك و2 مليون متابع على يوتيوب، وأكثر من مليون متابع على موقع إنستجرام.

وقال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، إن البرنامج السياحي الذي تم تنفيذه، اليوم الجمعة، تضمن زيارة عدد من أماكن الجذب السياحي المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي من بينها محمية رأس محمد ومسجد الصحابة والسوق التجاري وغيرها، لافتًا إلى أن البلوجر الأمريكي حرص على تصوير عدد من الفيديوهات خلال زياراته لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وفي نهاية زيارته الأماكن السياحية بالمدينة، أعرب Markian Behamo عن سعادته بالمشاركة في منتدي شباب العالم هذا العام، مشيداً بجميع فعالياته وحلقاته النقاشية الشيقة والتي مكنته أيضا من لقاء العديد من الشباب من كل دول العالم.

كما وصف زيارته الحالية لمصر ولمدينة شرم الشيخ والتي تعد الأولى له بالتجربة الرائعة والمثمرة، حيث استطاع خلالها التعرف على مقومات مصر السياحية المختلفة، لافتًا إلى إعجابه بالتزام المواطنين بمدينة شرم الشيخ بالإجراءات الوقائية ضد تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرص الوزارة علي الاستفادة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، التي يتم تنظيمها للترويج للمقصد السياحي المصري.

يشار إلى أن مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء قد نظم زيارة لشباب المشارك في منتدى شباب العالم وقاموا بزيارة متحف شرم الشيخ.