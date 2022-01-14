حصاد «الرى».. إزالة 206 حالات تعد على الترع والمصارف وتحويل زمام 800 ألف فدان

قامت وزارة الري بعدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها اليوم، وتنشر «الدستور»، أبرز تلك الفاعليات، والتي تتمثل في الآتي:

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 206 حالات تعد فى نطاق محافظات "قنا- أسيوط- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- الغربية"، ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه، أشار المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إلى استمرار حملات الإزالة الموسعة لكل التعديات على مجرى نهر النيل والرياحات والمجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وأنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات حاليًا.

https://www.dostor.org/3683772

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عقد المؤتمرات والندوات فى مجال التوعية بقضايا المياه له أهمية ودور كبير فيمجال التوعية بالمشروعات القومية، أسهمت في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 800 ألف فدان، على نفقتهم الخاصة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، تُحقق ترشيد استخدامات المياه، لافتًا إلى أنها تستهدف تعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، ما ينعكس على المزارعين بالمقام الأول.

https://www.dostor.org/3683870

وتستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للمشروع.

وتفقد المهندس مجدي الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة المسلمانية، وتأهيل ترعة الشون، وتبطين ترعة الأورمان، مشيراً إلى أهمية المشروع القومي فى ترشيد إستهلاك المياه أثناء رى المحاصيل الزراعية المختلفة، وأيضا وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصول المياه بكميات مناسبة لنهايات بعض الترع، خاصة أثناء رى المحاصيل الأساسية.

https://www.dostor.org/3684046

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة، ومنها تحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر، تستهدف تعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى، وبما ينعكس إيجابيًا على المزارعين وتحقيق ربحية لهم وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم عقد ندوة بمقر الإدارة الزراعية بالدلنجات بمحافظة البحيرة عن تأهيل المساقى والري الحديث، وبحضور المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، مديرى عموم ري غرب البحيرة والتطوير والتوجيه المائى بغرب الدلتا ومدير الإدارة الزراعية بالدلنجات ورؤساء ومديري الجمعيات الزراعية.

https://www.dostor.org/3683876