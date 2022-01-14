مشيرة خطاب: مصر حققت إنجازات عظيمة في ملف حقوق الإنسان

أعربت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن شعورها بالذهول من دقة الإعداد لنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بمنتدى شباب العالم.

وقالت مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رد ممثل مصر بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان على الانتقادات كان كافي ووافي، مؤكدة أنه لا يجب أن تكون لدينا حساسية من توجيه الانتقادات لأنها لغة متداولة وتوجه لدول مماثلة.

وأضافت: "لما نواجه بانتقادات نتمعن فيها، لو انتقاد في محله، عندنا مشكلة بنحلها، مثل أوضاع السجون، تم بناء مراكز تأهيل وإصلاح على أعلى مستوى، كان عندنا زحام، وظروف غير صحية".