«كامل العدد».. عمر خيرت يشعل مسرح العلا ومقطوعة جديدة هدية للجمهور السعودي

بدأ منذ قليل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، المقام على مسرح قاعة مارايا الكبرى بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية؛ برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

استقبل الجمهور «خيرت» بالتصفيق الحار لمدة 10 دقائق، بينما رحّب الأخير بالحاضرين، وأشعل المسرح بعدد من معزوفاته الشهيرة منها «ليلة القبض على فاطمة»، و«ضمير أبلة حكمت»، و«مسألة مبدأ»، «تيمة حب»، «زي الهوى».

ويقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها، خاصة وأن هذا الحفل يعد الثالث لـ«خيرت» بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

المايسترو العالمي ناير ناجي

ومن المقرر أن يقدم «خيرت» خلال الحفل مفاجأة لجمهوره وهي قطعة موسيقية جديدة مستوحاة من التراث السعودي، كما يقدم برنامج مميز لجمهوره يضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، وبالترتيب هي: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبد القادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و100 سنة سينما.

ويذاع الحفل مباشرة على قناة MBC1، كي يتمكن محبيه من مشاهدة الحفل خاصة بعد أن ناشد الجمهور الجهات المسئولة بذلك، بسبب أن تذاكر الحفل نفدت عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

كما يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.