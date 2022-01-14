الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: انتصارات كبيرة للجيش فى جبهات القتال جنوب وغرب مأرب

الحوثي
الحوثي

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، انتصارات كبيرة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب وغربي محافظة مأرب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.
وأكد مصدر عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما أُلقي القبض على آخرين.
وقال المصدر إن قوات الجيش والمقاومة شنّت هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه (عقبة ملعا) في مأرب، موضحًا أن مسافة التقدم الذي حققه أبطال الجيش والمقاومة تزيد على 10 كم.
وفي جبهة حريب، حققت ألوية العمالقة تقدمًا جديدًا في عدّة محاور، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعا، وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الحوثي.
وأضاف المصدر أن بالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للمليشيا المدعومة من إيران في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأكد أن المعارك في الجبهة الجنوبية، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف مليشيا الحوثيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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