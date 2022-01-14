الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا قد تؤدي إلى الحساسية وتؤثر على الكبد والكلى ومكونات الدم، محذرا منها كون الطبيب هو الفيصل في وصف العلاج.
وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن التاريخ المرضي وطبيعة الأعراض تفرق في علاج المريض حال التأكد من الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أن توفير اللقاحات للمصريين كانت ملحمة حقيقية، خاصة مع وجودها في العالم بجرعات كافية لتطعيم كل الفئات الواجب تلقيها للقاحات، مؤكدا أنها كانت عاملا مساعدا في تخفيف من موجات كورونا على المواطنين، ناصحا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح.

 

التفاصيل…

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