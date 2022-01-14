الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: تسجيل 8 آلاف إصابة و9 وفيات بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 8 آلاف و501 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و34 ألفا و399 حالة.
وذكرت الصحة المغربية- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألفا و954 حالة، كما تم تسجيل 5 آلاف و633 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 967 ألفا و95 حالة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة المغربية أن 59 ألفا و270 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي متلقي تلك الجرعة 3 ملايين و764 ألفا و532 شخصا.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 24 مليونا و611 ألفا و313 شخصا حتى اليوم، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و6 آلاف و577 شخصا.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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