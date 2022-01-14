النائب أحمد عثمان يلتقى محافظ أسوان لتهنئته بالعيد القومى

التقى، اليوم، المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابة المهندسين العامة، اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على هامش الاحتفال بيوم المهندس الذي تقيمه نقابة المهندسين بقاعة احتفالات القوات المسلحة على كورنيش النيل بأسوان، في إطار تكريم المهندسين الرواد والمتميزين في كافة المجالات.

وأشار «عثمان» الذي يرأس وفد النقابة العامة للمهندسين، أن لقاء المحافظ تضمن أيضا تهنئة محافظ أسوان بالعيد القومي للمحافظة والذي يتوافق مع انتهاء العمل في السد العالي عام 1971م.

وأضاف، على تأكيد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان أن الراحل عثمان أحمد عثمان، رحمه الله، كان أحد بناة السد العالي والمشاركين في هذه الملحمة الطويلة والعريضة، لطول وعرض وعمق الجبال والجرانيت التي هدمها المصريون والذي قدر الخبراء أن حجم العمل به يعد أهم وأكبر وأعظم مشروع في القرن العشرين من الناحيه المعمارية والهندسية، متفوقا في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى، حيث تم إنشاؤه لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات واسعة فيها أو تضيع هدرا في البحر المتوسط.

وانطلقت احتفالية تكريم المهندسين بقاعة احتفالات القوات المسلحة بكورنيش النيل بأسوان، حفل يوم المهندس بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة، لتكريم المهندسين الرواد والمحالين للتقاعد خلال عامي 2020 /2021، وكذلك تكريم المهندسين المتوفين خلال تلك الفترة، كما قام المهندس وليد عزالدين رئيس اللجنة الاجتماعية وله دور أساسى فى التنظيم بالاحتفالية.