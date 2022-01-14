مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادثى سير بالوادى الجديد

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل، مساء اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق "الفرافرة- الداخلة" بمنطقة الكيلو 90 بالطريق بالقرب من قرية أبومنقار التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من أحمد علي مرسي، 58 عامًا، أبوزيد عبد الكريم محمد، 58 عامًا بجروح واشتباه كسور في مناطق متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط"، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة رفع آثار الحادث من الطريق.

كما لقى شخص مصرعه في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "موسى محمد موسى عوض"، 55 عامًا في انقلاب سيارة نقل بطريق الفرافرة- الداخلة، بمنطقة الكيلو 95 بالطريق.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.