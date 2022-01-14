بعد إعلان إصابتها بكورونا.. 10 معلومات عن ياسمين رئيس

كشف الفنانة ياسمين رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، مشاركة بعض صورها داخل العزل الصحي وعلقت عليها قائلا: "سلي نفسك في العزل".

وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" في تقريرها أبرز المعلومات عن ياسمين رئيس.

- بدأت الفنانة ياسمين رئيس مسيرتها الفنية عندما وقع عليها الاختيار من قبل المخرج الكبير محمد خان.

- قدمت رئيس أول بطولة فيلم فتاة المصنع، حيث شجعها على العمل بتلك الدور وبعدها وعدها بحصولها على جائزة عن هذا الدور الذي قدمت فيه شخصية فتاة عاملة تنجذب لمغامرة حب عابر للطبقات، وخوفها من الحب ومواجهة صعوبات المجتمع.

- نالت ياسمين رئيس على 6 جوائز وتكريمات من خلال دورها في فيلم فتاة المصنع، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وبعد ذلك حصلت على جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، كما نالت على جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، بالإضافة إلى حصولها علي تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

- كان أول أعمالها في سن ١٤ عاما، حيث شاركت في مسلسل عرض خاص في 2010 .



- شاركت مع الفنان أحمد حلمي خلال فيلم إكس لارج مع مجموعة من الفنانين.



- كما شاركت مسلسل طرف ثالث الذي جعل عليها الأنظار من قبل المخرج محمد خان واختيارها في لعب دور بطولة فيلم فتاة المصنع.

- شاركت ياسمين رئيس في فيلم ؛هيبتا"، كما شاركت في فيلم من ظهر راجل، وقدمت دور مي.

- كما قدمت فيلم كلام جرايد، يليه دور البطولة في فيلم فتاة المصنع، و"صنع في مصر"، "إكس لارج" حيث قدمت من خلاله دور ريهام.

- كما قدمت مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن، كما ساهمت بالمشاركة في مسلسل بدون ذكر أسماء، موجة حارة، طرف ثالث".

- آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم "قمر 14"، حيث شاركها البطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا.