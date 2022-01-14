بعد زيارته لطبيب نفسى.. شاب ينهى حياته داخل منزله بكفر الشيخ

أنهى شاب حياته داخل منزله بعزبة سواقي النصاري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال، بمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، لمروره بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بإنهاء رجل أربعيني داخل منزله بعزبة سواقي النصاري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال، بمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحريات إقدام رجل على إنهاء حياته عن طريق شنق نفسه، داخل منزله، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية وكان يتم علاجه منذ فترة لدى طبيب نفسي، لذلك أقدم على إنهاء حياته.

تحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة مطوبس، فيما جاري العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي مطوبس المركزي، ومنها إلى مستشفي كفر الشيخ العام، لتشريح جثمان المتوفي، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، بمعرفة الطب الشرعي.