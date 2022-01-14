الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد زيارته لطبيب نفسى.. شاب ينهى حياته داخل منزله بكفر الشيخ

جثة
جثة

أنهى شاب حياته داخل منزله بعزبة سواقي النصاري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال، بمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، لمروره بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بإنهاء رجل أربعيني داخل منزله بعزبة سواقي النصاري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال، بمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحريات إقدام رجل على إنهاء حياته عن طريق شنق نفسه، داخل منزله، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية وكان يتم علاجه منذ فترة لدى طبيب نفسي، لذلك أقدم على إنهاء حياته.

تحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة مطوبس، فيما جاري العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفي مطوبس المركزي، ومنها إلى مستشفي كفر الشيخ العام، لتشريح جثمان المتوفي، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، بمعرفة الطب الشرعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

فرصة ثانية.. كيف يُصوِّب كيروش مسار «الفراعنة» قبل فوات الأوان؟

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى