الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يمكن للكلاب الحفاظ على الطلاب من جائحة كورونا؟.. دراسة تجيب

كلاب
كلاب

يرسل الأهل أطفالهم إلى المدارس بعقول حائرة، وقلوب خائفة من إصابتهم بفيروس كورونا، وفي مقاطعة بريستول بولاية ماساتشوستس، تستخدم الشرطة المحلية كلابًا مدربة لاكتشاف COVID-19 في المدارس المحلية ومراكز الشرطة والمواقع الشهيرة الأخرى.

تعيين كلبين للكشف عن كورونا:

في المقاطعة تم تعليم كلبين أحدهما ُدعى هنتاه والآخر يدعى ديوك، بهدف التعرف على الفيروس في الهواء، وتم تدريبهما عن طريق أقنعة شم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد، وتمكنت الكلاب المدربة على هذه الطريقة من التعرف على فيروس كورونا بدقة 97.5 في المائة في دراسة مزدوجة التعمية أجريت في جامعة فلوريدا الدولية.

وتم اختبار هذه الممارسة أيضًا في مطار ميامي الدولي، كما يمكن تطبيق هذه الطريقة في كل الأماكن التي تضم عدد كبير من الموظفين، والحفلات أيضًا.

يمكن أن تكون هذه الحماية الإضافية مفيدة في أعقاب تفشي متحور أوميكرون، الذي أدى إلى إفراغ المدارس والشركات، خاصة بعد وجود أكثر من 4100 مدرسة إما مغلقة حاليًا أو يقومون بتطبيق عملية التعليم عن بعد.

وعلى الرغم من تعهدات القادة الوطنيين والمحليين بإبقاء المدارس مفتوحة للتعلم الشخصي، فقد تضررت هذه المؤسسات بشدة من متغير أوميكرون، لكن في إحدى مقاطعات ماساتشوستس، تستخدم المدارس استراتيجية أخرى صديقة للأطفال، فالكلاب تستشعر فيروس كوفيد.

تم تدريب الكلاب على التعرف على رائحة الفيروس التاجي عن طريق شم أقنعة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ Covid ، وفقًا لما قاله أحد ضباط شرطة في المقاطعة لشبكة CNN، وثبتت هذه التجربة فاعليتها في حماية عدد كبير من الطلاب، فبعد اكتشاف أشخاص مصابين يتم عزلهم فورًا مما يقلل من احتمالية نقل العدوى للأطفال الآخرين.

للكلاب الحفاظ على الطلاب دراسة تجيب جائحة كوفيد كورونا “أوميكرون”

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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