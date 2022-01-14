شاب ينهى حياته شنقًا داخل منزله فى الزيتون

أنهى شاب حياته شنقا في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على شاب معلق في سقف غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الرحمن أ ع»، يبلغ من العمر 26 سنة، معلقا بحبل في غرفة نومه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.