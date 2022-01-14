الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بحلوان

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة حلوان وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله 3 أشخاص "مصابين بجروح بالجسم"، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين ٤ أشخاص وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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