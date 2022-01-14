ضبط عاطل بحوزته 4 قطع حشيش وسيجارة مشتعلة في النزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي أحد الأشخاص لحيازته كمية من مخدر الحشيش بلغت 4 قطع وسيجارة مشتعلة لذات المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة.

البداية كانت بورود معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام المدعو "حسام م" 32 سنة أصل إقامته مدينة السلام بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 قطع لمخدر الحشيش، سيجارة مشتعلة لذات المخدر، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 20021 جنح النزهة لسنة 2022، وبإحالة القضية إلي النيابة العامة بالنزهة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.