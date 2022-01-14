الداخلية تواصل تحويل سيارات الأجرة من البنزين للغاز الطبيعى مجانًا بأسوان

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيسبوك فيديو يوضح مواصلة تحويل سيارات الأجرة التى تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعى مجانًا بمحافظة أسوان.

كانت وزارة الداخلية قد فعّلت مبادرة تحويل سيارات الأجرة بمحافظة أسوان التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي مجانًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل أسوان إلى محافظة صديقة للبيئة.

تزامن احتفال أهالي أسوان بعيد المحافظة القومي الذي يوافق 15 يناير الجاري، حيث أعدت الداخلية المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة، كما أنشأت محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات.

وقدم الأهالي المستفيدون من المبادرة الشكر لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على تفعيل تلك المبادرة المجانية.