إميل أمين يكتب: حقوق الإنسان ومنتدى شرم الشيخ

على الرغم من أن مصطلح حقوق الإنسان يتوجب أن يعكس قيمة نبيلة عالية القدر وغالية القيمة، فإنه ومن كثرة استخدامه فقد الكثير من ألقه، وأضحى صنوًا لكثير من المفردات الحقة فى مظهرها، غير أنه يراد بها باطل فى جوهرها.

نهار الثلاثاء الماضى، أى خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم الذى استضافته مصر، وعقد فى مدينة شرم الشيخ تحت شعار «العودة معًا»، وبحضور نخبة من الشباب من ١٩٦ دولة من قارات إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، جرى عقد جلسة لنموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وفى حضور الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

الذين تابعوا التعليقات التى أعقبت الجلسة المشار إليها توقفوا عند تعليق السيسى على فكرة العمل الحقوقى، وكيف تناوله بعبارات حاسمة وحازمة، تلقى الضوء على الآليات الأبوكريفية المنحولة التى يتم من خلالها استخدام هذا الطرح وجعله خنجرًا فى خاصرة الأمم والأنظمة، ولصالح دول أو منظومات عالمية أخرى لها أهداف قد تغيب عن أعين البسطاء، لكنها لا تخفى عن أفهام الحكماء الذين لديهم علم من كتاب.

نظرة مصر، ولا تزال، إلى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه رؤية متكاملة غير مجزّأة، وهذا ما خرج إلى العالم فى شكل الاستراتيجية الوطنية المصرية، التى أطلقت فى شهر سبتمبر المنصرم، والتى تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.. الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ليست منظومة غنائية كالديمقراطيات الغنّاء التى يتشدقون بها، ولكنها خطة عمل تتمحور حول المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، عطفًا على التثقيف وبناء القدرات فى مسيرة العملية الحقوقية الإنسانية.

هل حقوق الإنسان فكر قاصر على مجموعة من الشعارات المؤدلجة؟

هذا ما تروج له الكثير من القوى الغربية، وعادة ما يتم استخدامه فى تصفية حسابات أو تمهيد لاختراقات، وقد خبر معظم، إن لم تكن غالبية، الدول العربية ذلك النوع من التعاطى خلال العقود التى أعقبت التحرر الوطنى من ربقة الاستعمار الأجنبى.

الذين يوجهون سهامهم إلى كبد العالم العربى لديهم حالة من الازدواجية الأخلاقية، ربما فضحتها جائحة «كوفيد- ١٩» المستجد فى العامين الماضيين، وهذا ما توقف عنده الرئيس السيسى بمقاربة واضحة وفاضحة للتهافت الغربى الذى عادة ما يتذرع بحالات فردية، ويجعل منها مقياسًا عموميًا.

ذكّر السيسى الحاضرين بأزمة كورونا، التى وجدت الدول الغربية نفسها فيها أمام إطار من الإجراءات الحتمية القاسية، كالإغلاق، وفرض القيود للحد من انتشار الفيروس، وتقليص مساحات الحركة، وجميعها، دون استثناء، كانت ولا تزال ضد يقينيات وثوابت الحرية التى درج الجميع على تقديسها.

على الرغم من ذلك ها هى عواصم أوروبية، وحتى واشنطن نفسها، تضع أصفادًا أدبية وقيودًا أخلاقية تجاه الرافضين تلقى اللقاحات، ما يعنى أن حرية المرء عند حالات الطوارئ القصوى مرهونة بالحفاظ على الأمن القومى للبلاد والعباد، قبل أى قيمة أخرى، من أجل خدمة أجندة الدولة الوطنية، ودرءًا للمخاطر التى تحدق بها، أو الشرور التى يتطلع إليها الطابور الخامس فى الداخل.

تبدأ حقوق الإنسان من عند توفير أهم الأركان فى هرم ماسلو الشهير للاحتياجات الإنسانية، ألا وهو الحق فى الأمان، وقد عانى عالمنا العربى منذ زمن الربيع العربى المغشوش والمكذوب من سحق ومحق لعنصر الأمن والاستقرار إلا ما رحم ربك، وبات التساؤل الحقيق بأن يُطرح: «هل المقصود بحقوق الإنسان سيادة وطغيان التوجه الأناركى الفوضوى لتنفيذ أجندات تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، والأمر ليس سرًا، فقد نشرته كبريات الصحف العالمية لا سيما النيويورك تايمز فى أوائل العقد الماضى؟».

لعل الذين ملأوا الدنيا صياحًا لجهة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر المحروسة لم يأخذوا فى عين الاعتبار وجود نحو ٦ ملايين لاجئ جاءوا إليها من السودان واليمن، من العراق وسوريا، ومنذ منتصف القرن الماضى كانت أم الدنيا ملجأ للإخوة الفلسطينيين.

لم ينظر إلى طرائق تعاطى مصر مع تلك الملايين، والنظر إليهم على أنهم إخوة وأشقاء، يقيمون ويعملون، يكدحون وينجحون، فى القلب من جموع المصريين، ومن غير مخيمات أو معسكرات للاجئين تمتهن فيها حقوق الإنسان، كما نراه فى أوروبا على ناصية الأشهاد.

جانب آخر يعكس تهافت كثير من طروحات وشروحات الحقوقيين الكمبرادوريين، إن جاز لنا استعارة المصطلح من عند علماء الاقتصاد، وهو الخاص بالمفاهيم والثوابت الدينية والإيمانية، وكيف يجرى الديالكتيك الحقوقى غير الصادق، بمحاولات تشبه قميص عثمان، وبما لا يلائم العقائد الدينية التى يؤمن بها العرب بمسلميهم ومسيحييهم.

قبل نحو شهرين كانت هناك معركة حامية الوطيس خاضتها المملكة العربية السعودية ومندوبها فى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمى، وساندتها فيها الدول العربية، ضد مسألة إجبار الآخرين على تقنين أوضاع المثليين، فهل هذه هى الحقوقيات المطلوب أن تسود؟

يتساءل المرء: لماذا يتعامى هؤلاء وأولئك عن تحسين أوضاع الملايين من الفقراء، وبناء منازل لإيواء الآلاف من الذين افتقدوا أقل قدر من كرامة العيش، وتوفير رعاية صحية جيدة، وقد كان زمن الجائحة اختبارًا حقيقيًا لنجاح العديد من المنظومات الصحية العربية، ناهيك عن المثابرة الدءوبة لإكمال المسيرة التعليمية رغم الظروف السائدة وقسوتها؟

أنفع وأرفع العبارات التى استخدمها الرئيس السيسى فى تعليقه على جلسة المحاكاة، كانت تلك التى أشار فيها إلى تعاطى مصر مع قضية الإرهاب فى حدود القانون، وقال فيها: لم يعاقب أحد بجريرة لم يقترفها.. وحتى التهجير الذى تم فى رفح كان لفترة مؤقتة، وها هم أهالى رفح يعودون إلى مدينتهم الجديدة الحديثة الأرقى بكثير.

هل من خلاصة؟

ينسب للإمام الشافعى بيت الشعر القديم:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة .. ولكن عين السخط تُبدى المساويا

طرح القضايا الحقوقية يبدأ من الذات ومن غير انتظار لرؤى أو توجهات الآخرين.

نقلًا عن «العربية. نت»