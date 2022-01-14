هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

اختتمت، أمس الأول، فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، الذى جاء هذا العام تحت شعار "معًا سنعود"، هذا الشعار بمثابة رسالة إلى العالم بالمحبة والسلام والتعاون من أجل الإنسانية والمستقبل وبناء الإنسان، أى أنه يعمل على إدماج الدولة المصرية واقتصادها فى العالم، ويغير من الصورة القديمة لها، لأنه شكل من أشكال الدبلوماسية يحقق نتائج على المستويين السياسى والاقتصادى.. ولن تقف منافع المنتدى عند هذا الحد، بل ستتجاوزها مباشرة إلى الاقتصاد، فمن المتوقع أن يبث المنتدى حيوية فى الطلب على السلع والخدمات، ويروج لمصر سياحيًا، ولمنتجاتها التراثية والثقافية.. وقد تم طرح سؤال فى المنتدى من أحد الضيوف الأجلّاء يتعلق بمدى استعداد مصر كى تكون مركزًا للطاقة، وهذا السؤال هو ما دفعنى لكتابة هذا المقال.

تسير مصر مؤخرًا بخطوات متواترة فى طريقة التحول إلى أن تصبح مركزًا للطاقة، عبر إنتاجها وتصديرها إلى قارتى إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، خاصة بعد اكتشافات حقول جديدة للغاز قامت بها مصر، وتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية مقرها القاهرة، وهذا ما يجعل مصر تتموضع على المستويين السياسى والاقتصادى بشكل مختلف فى المنطقة والعالم، وبالطبع سيقود ذلك إلى تنمية اقتصادية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، أى أن كل ذلك فى نهاية المطاف يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.. لن تكون مصر بالطبع المستفيد الوحيد من هذه الاكتشافات، بل تستفيد منها دول وكيانات أخرى، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبى أيضًا، ولا سيما فى ظل بحثه عن مصادر أخرى للطاقة، من أجل تجنب الضغط الروسى، باعتبار أن روسيا هى المورّد الأكبر للغاز، ومن ثمّ للتحكم فى الصناعة الأوروبية.. وبالفعل يمكن لمصر أن تلبى حاجة الاقتصادات الأوروبية، بعد أن أصبح لديها فوائض بفضل حقل "ظهر"، الذى تضاعف إنتاجه حتى تجاوز ٣ مليارات متر مكعب، كما أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة من عام ٢٠١٤، يمكنها أن تجعل من السهولة بمكان نقل هذا الغاز عبر المتوسط.

وتمتلك مصر محطات للإسالة، وبالتالى يمكنها أن تقوم باستيراد الغاز فى صورته الأولية، أى كمادة خام، ثم تُدخله فى عمليات الإنتاج لتتمكن من إعادة تصديره، وهذا ما يعد منفعة اقتصادية متبادلة، فمصر ستزداد أرباحها من زيادة الكميات المباعة، وهو ما يعزز من زيادة النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تطوير العمالة الخاصة بهذا المجال، وامتصاص قدر من البطالة.. فى المقابل، على مستوى الدول المستوردة ستستفيد هى الأخرى من استيراد الغاز، واستخدامه فى عمليات التصنيع الخاصة بها، وفى هذا السياق يمكننا التحدث عن الفائض الذى حققته مصر فى الميزان التجارى، الذى بلغ ٠.٧ مليار دولار، خلال الفترة من "يوليو- مارس" عام "٢٠١٩/ ٢٠٢٠"، فى حين أنه فى الفترة المماثلة من عام "٢٠١٨/ ٢٠١٩" قد تحقق فائض بمقدار ٠.٦ مليار دولار، مقابل عجز قدره ١.٦ مليار دولار عام "٢٠١٧/ ٢٠١٨"، وذلك يعنى أن مصر تسير بنهج منتظم وسريع فى عمليات إنتاج الغاز.. واحتلت مصر وفقًا لـ"بريتش بتروليوم" المركز الثالث كأكثر الدول إنتاجًا للغاز الطبيعى بمعدلات متزايدة، وذلك على مستوى الدول المنتجة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط عام ٢٠١٩، بنسبة زيادة تصل لـ١٠.٩٪ مقارنة بعام ٢٠١٨.

هذه المعطيات تشير إلى امتلاك مصر الشروط الأساسية التى يجب أن تتوافر فى أى دولة تسعى نحو التحول لمركز إقليمى للطاقة، أولها أن تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة، وهو ما أصبحت مصر بصدده حاليًا، ونلمسه جميعًا من خلال تنظيم سوق الغاز وحتى سوق الكهرباء، وبذلك أصبح المنتج من الطاقة يغطى طلبات السوق المحلية، وتحقيق فوائض يمكن استخدامها فى التصدير إلى الدول التى تحتاج اقتصاداتها إلى الطاقة، ولكن من المهم أن تنتبه الدولة المصرية إلى أن تحولها إلى مركز للطاقة على هذا النحو سيخلق علاقات تنافسية فى مجال شديد الأهمية، خصوصًا بعد رغبة أمريكا فى إمداد السوق الأوروبية بالغاز عوضًا عن السوق الروسية.