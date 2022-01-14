الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمود عبد الشكور: «ونس الكتب» يستكمل قراءات لـ80 كتابا بين القصة والرواية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبا عن دار إبييدي للنشر والتوزيع الجزء الثاني من كتاب "ونس الكتب" للناقد والكاتب الصحفي محمود عبد الشكور، وذلك قبل أيام من انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

وقال محمود عبد الشكور عن الكتاب: "الكتاب يستكمل نجاح الجزء الأول بقراءات نقدية لنحو 80 كتابا متنوعا بين القصة والرواية والسير الذاتية والترجمة ومؤلفات لكتاب عرب مثل جلال برجس وعبد الوهاب حمادي وأجانب مثل هاندكة ودورينمات ومصريين مثل طارق إمام وأشرف العشماوي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "الكتاب محاولة لفتح أبواب القراءة وتحريض على اكتشاف الأفضل والأهم في مجالات أدبية وفنية متنوعة، والكتاب يصدر قي معرض  الكتاب القادم من منشورات ايبييدي التي تعامل معها المؤلف في الجزء الأول.

وونس الكتب هو خلاصة قراءات محمود عبد الشكور خلال السنوات الماضية ، وقسم كتابه إلى فصل للرواية المصرية والعربية، وفصل للروايات المترجمة، وفصل للسيرة الذاتية، وفصل للمجموعات القصصية والأشعار والكتاب.

والكتاب يعكس شغف عبد الشكور بالكتب منذ سنوات طويلة ورغبته في تقديم أعمال تحبب الناس والشباب خصوصا في القراءة بأسلوب سهل ومن خلال زوايا مختلفة للتناول.

يشار إلى أن محمود عبد الشكور، ناقد سينمائي وأدبي مصري من مواليد ديسمبر 1965، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987،  اشترك في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية، وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ويشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، صدر له مؤخرا كتاب «يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف»، وسيصدر له في مطلع 2016 «أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية، وعالمية»، «سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية»، «وجوه لا تنسى ـ بورتريهات لمشخصاتية مصر، كنت صبيا في السعينيات ، كنت شابا في الثمانينيات"، ورواية "حبيبة كما رواها نديم"،  الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016، وغيرها.

الكتاب محمود عبد الشكور كتاب ونس الكتب قراءات محمود عبد الشكور صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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