حبس المتهم بالتعدى على ابنة عصام الحضرى

قررت جهات التحقيق بالشيخ زايد، حبس المتهم بالتعدي على ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم أول الشيخ زايد، القبض على المتهم في واقعة مشاجرة شدوى ابنة عصام الحضري، مع فرد أمن في "كمبوند" بالشيخ زايد؛ بسبب ركن السيارة.

واتهمت شدوى عصام الحضري في محضر حررته بقسم أول الشيخ زايد، فرد أمن في كمبوند بالشيخ زايد، بالتعدي عليها، بصحبة 2 من أصدقائها؛ وهما شابان، وكل منهما كان يستقل سيارته الخاصة.

وبمواجهة الأجهزة الأمنية لفرد الأمن؛ اعترف بفعلته، وأن المشاجرة حدثت؛ نتيجة انفعال لحظي في أثناء ركن السيارات، لعدم التزام ابنة الحضري وصديقاها بالتعليمات.

وأضاف أنه كان يتبع تعليمات وظيفته، وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكمبوند؛ حيث إنه حذرهم كثيرا في بادئ الأمر، ولكن لم يستجيبوا له، وقابلوا حديثه باستهتار؛ ما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات في زجاج سياراتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

وتحفظ رجال الأمن على كاميرات المراقبة في واقعة مشاجرة ابنة عصام الحضري.