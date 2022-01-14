ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وأفيون و19 قضية تموينية فى أسوان

شنّت مباحث التموين في أسوان، اليوم الجمعة، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 قضية تموينية منها قضيتا مخابز بلدي و7 قضايا عدم حمل شهادات صحية و7 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي وقضية سلع مهربة جمركيا، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة.

وألقت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الجمعة، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري وكمية من مخدر البانجو وكمية من الحشيش والأفيون والأسلحة البيضاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة، التي تولت التحقيق.