الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجين بتسمم غذائى بسبب وجبة كشرى فى كفر الشيخ

إصابة زوجين بتسمم
إصابة زوجين بتسمم غذائي

أصيب شاب وزوجته بتسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب تناولهما وجبة كشرى منزلية، وجري نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف من قرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى استقبال مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بوصول شاب وزوجته مصابين بتسمم غذائي بمستشفى دسوق العام.

بالانتقال إلي مستشفي دسوق العام، وسؤال المصابين، أكدوا أن الزوجة أعدت بالأمس وجبة كشري، وعند تناولهما الوجبة أثناء الغذاء اليوم، شعرا بحالة إعياء، ولا يوجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

واستقبل مستشفى دسوق العام، شابا وزوجته مصابين بتسمم غذائي، حيث تبين من سجلات المستشفى أن الشاب يدعي «محمد السيد عبادة»، 26 سنة، وزوجته  «حنين أسامة مرادن» 21 سنة ، مقيمين بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق، وأجريت لهما الإسعافات الأولية اللازمة لهما، داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ونقلهما عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، إلى مركز السموم بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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