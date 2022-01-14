وزير خارجية الصين: أولمبياد بكين الشتوية ستقيم جسورًا للصداقة ومنصات التعاون

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن أولمبياد بكين الشتوية ستقيم المزيد من جسور الصداقة وتوفر منصات للتعاون بين الشعب الصيني وشعوب الدول الأخرى.

وأضاف وانج يي - وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا» - أن الجانب الصيني تلقى دعما ومساعدة قويين من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الصين تؤمن بأن أولمبياد بكين الشتوية ستقيم المزيد من جسور الصداقة وستوفر منصات للتعاون بين الشعب الصيني وشعوب الدول الأخرى.

وأكد أن الصين تعتزم العمل مع المجتمع الدولي على المضي قدما بقوة في الروح الأولمبية، وتقديم دورة ألعاب أولمبية شتوية تتسم بالبساطة والأمن والروعة، للعالم.

وتابع أن الصين على أهبة الاستعداد لدفع تعميق الوحدة والتعاون بين شعوب جميع الدول، وضخ المزيد من الثقة والطاقة في عالم تجتاحه الجائحة، والعمل معا على خلق مستقبل أفضل.