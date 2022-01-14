رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022.. يتردد السؤال في أذهان المواطنين حول الرابط الرسمي بعدما قررت الشركة المصرية للاتصالات "WE" أن تصدر خلال ساعات سعر فاتورة التليفون الأرضي لشهر "يناير" في عام 2022.

وتعرض "الدستور" للمتابعين الرابط الرسمي لفاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير في 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022

ويتم الحساب على فواتير التليفونات بشهر يناير عن الاستهلاك لشهر أكتوبر ولشهر نوفمبر ولشهر ديسمبر لعام 2021، ونرصد فيما يلي ميعاد السداد ومدة السماح المحددة للقيام بسداد فواتير التليفون الأرضي.

تصدُر فاتورة التليفون الأرضى في الساعات المقبلة، ويتم دفع الفواتير مع وجود فترة سماح تحددها الشركة المصرية للاتصالات، وتستمر لفترة إلى 14 فبراير المقبل.

وتبدأ شركة وي WE المصرية للاتصالات بعد الانتهاء من فترة السماح بمنع "الخطوط الأرضية" من إجراء عمل مكالمات لتعمل فقط على "استقبال المكالمات فقط" للعملاء غير القائمين المسددين بدءا من يوم 15 فبراير عام 2022 ولمدة شهر.

وتصل الشركة we إلى قطع الحرارة عن الزبائن غير المسددين للفاتورة، وكذلك فرض غرامة تأخير عليهم اعتبارًا من يوم 15 مارس 2022.

قد يهمك |

الرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يناير 2022

توجد طريقتان يتاح من خلالهما معرفة "فاتورة التليفون الأرضي" لشهر يناير عام 2022، إحداهما عبر التليفون الأرضي والآخر من خلال الإنترنت من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).

يمكن الاتصال برقم شركة we وي المختصر وهو 19777 من خلال "التليفون الأرضي" وأيضا عن طريق تتبع التعليمات يمكن معرفة قيمة الفاتورة.

وتعتبر أفضل الطرق لمعرفة "قيمة الفاتورة الاستعلام" عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عبر إدخال رقم التليفون في الخانة المخصصة.