«ومن البطاطس ما قتل».. الوجه الأخر لأكثر الأطعمة شهرة بالعالم

«متنساش البطاطس».. جملة دائمًا ما نسمعها عن طلب الوجبات، حيث تحظى البطاطس المقلية شهرة عالمية يجعلها تتربع على عرش الاطعمة الأكثر مبيعًا في العالم.

وبعيدًا عن المذاق الشهي فللبطاطس جانب سلبي يؤثر على صحتنا، سواء كانت النفسية أو الجسدية، ففي السطور التالية يسلط خبراء التغذية بموقع «eatthis» الطبي.

الموت المبكر.. خطر للإفراط بتناول البطاطس المقلية

وفقًا لدراسة أجريت على ما يقرب من 4500 شخص بالغ ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول البطاطس المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت المبكر.

الباحثين أشاروا إلى أن الزيوت التي تم قلي البطاطس فيها وراء المخاطر الصحية المتزايدة وبدرجة أقل البطاطس نفسها، فلم يتمكن الباحثون من ربط البطاطس المحضرة بالطرق الأخرى بالخطر.

إذا لم يكن ذلك كافيًا لإقناعك بتقليل تناول البطاطس المقلية، ففي السطور التالية جمع خبراء التغذية عدد من الآثار الجانبية عند الأفراط في تناول البطاطس المقلية.

مشاكل بالمعدة:

بالنظر إلى أن الدهون يهضمها الجسم ببطء أكثر من الكربوهيدرات والبروتينات، وبالتالي ستبقى البطاطس المقلية في معدتك لفترة أطول، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Ultrasound International Open ، سيكون لديك فرصة أكبر للمعاناة من آلام المعدة والتقلصات عند الإفراط بتناول البطاطس المقلية، كما تشمل الآثار الجانبية الأخرى، الغثيان، الإسهال، الانتفاخ والتشنج.

ضباب الدماغ:

تأتي البطاطس المقلية مليئة بكمية عالية من الدهون المتحولة، مما يرفع نسبة الكوليسترول السيئ ويقلل من نسبة الكوليسترول الجيد، فوفقًا لدراسة استمرت 10 سنوات شملت 1600 شخص من كبار السن في اليابان، فإن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الدهون غير المشبعة الصناعية في دمائهم كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 75٪ للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

اضطرابات بالجهاز المناعي:

تناول نظام غذائي غني بالدهون، قد يؤدي إلى إتلاف أمعائك، عن طريق تعزيز البكتيريا غير الصحية وتقليل البكتيريا الأكثر صحة في الجسم.

خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية:

وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 150.000 من قدامى المحاربين العسكريين أجراها باحثون في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية ومركز أبحاث ومعلومات الأوبئة المحاربين القدامى في ماساتشوستس، أن تناول الأطعمة المقلية ثلاث مرات في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 7٪.

زيادة الوزن:

عندما يتم قلي الأطعمة بالدهون، فإنها تصبح قنابل سعرات حرارية فائقة، حيث وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الأطعمة المقلية كان مرتبطًا بشكل مباشر بارتفاع حالات السمنة.