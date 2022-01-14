القابضة للمياه تتابع جهود شركة مياه مطروح في إزالة تجمعات مياه الأمطار

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود المستمرة من فرق الصيانة والطوارئ بشركة مياه الشرب بمطروح، فى التعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بمناطق المحافظة.

وأعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة نوه تساقط الأمطار، مشيرًا إلى وضع خطة انتشار المعدات والسيارات للتصدي لنوة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح أمس والتي أسفر عنها هطول الأمطار الكثيفة والمتوسطة على علي مدينة مطروح استمرت حتى الساعة 3 عصرًا بدون توقف أو انقطاع.

وأوضح، أنه نتيجة الأمطار الغزيرة، تراكمت كميات كبيرة من المياه في مناطق متفرقة بالمدينة، حيث تحركت فرق الطوارئ إلى عدة مناطق بهدف رفع مياه الامطار وشفطها من الشوارع وأماكن تراكمها.

وأشار، إلى تواجد فرق الطوارئ بالشركة داخل مدينة مرسى مطروح في مناطق الملعب الخماسي ومنطقة الشلال ومنطقة البوسيت ومنطقة الطبية ومقابر المغاربة ومنطقة السنوسية ومنطقة الكيلو 3 ومنطقة الموقف الجديد الكيلو 2 وشارع الملح وشارع علم الروم وشارع المجمع ومنطقة الكيلو 7 ومناطق أخرى داخل مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشركة.

وذكر أن خطة الشركة تضمنت الاستعداد بتوفير عدد 45 سيارة شفط ومعدات بالإضافة إلى 180 من الفنيين والمهندسين وعمال الشبكات والصرف الصحي.

وتابع استمرار عملية إزالة مياه الامطار المتراكمة طوال أمس حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، وتابع فريق الأزمات والطوارئ العمل في المناطق والشوارع الفرعية صباح اليوم.