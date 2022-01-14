تحرير 2295 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة موسعة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2295 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة التي قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية عن ضبط 2295 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1211 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و677 مخالفة متنوعة، وضبط 78 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و51 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 27 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 18 دراجة غير مرخصة، وتحرير 23 مخالفة ملصقات، و209 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 20900 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 29 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2350 جنيها مصالحات.