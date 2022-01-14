ممثل Instagram فى منتدى الشباب: المنصة نشرت السعادة خلال جائحة كورونا

شاركت تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في Instagram للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، في الحادي عشر من يناير 2022، في جلسة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد الجائحة" في منتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، في مصر.

وركزت الجلسة التي حضرها أيضًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بشكل أساسي على كيفية الحفاظ على سلامة وخصوصية الشباب، خلال استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك سيحدد مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضحت تارا في كلمتها أن Instagram ، شأنه شأن أغلب مواقع التواصل، هو منصة تم تطويرها خصيصًا لاحتواء الشباب، موضحةً أن الشباب هم إحدى أهم الفئات التي تستخدم التطبيق، حيث إنه بإمكانهم رصد وخلق التوجهات على التطبيق، كما أنهم يستخدمون التطبيق حاليًا للقيام بالحملات الدعائية المختلفة، ولتسليط الضوء على قضايا مهمة ومحورية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وللتواصل مع المجتمعات العالمية، وإيصال صوت الفئات المهمشة والمهملة، ودفع النمو الاقتصادي، وتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، إضافة إلى الاستخدام الذي قد يكون هو الأكثر أهمية، من وجهة نظر هوبكنز، وهو نشر السعادة في عالمنا، الأمر الذي كان مهمًا للغاية خلال العامين الماضيين، في ظل تفشي وباء كورونا.



وأضافت هوبكنز، خلال الجلسة التي شهدت إقبالًا واسعًا، أن هذه الأسباب أوضحت Instagram أهمية خلق بيئة آمنة وذات تأثير إيجابي على المستخدمين، حتى نتمكن من بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم، بما في ذلك تقديم الأدوات والوسائل التي تم تطويرها خصيصًا للحفاظ على أمان الشباب خلال استخدامهم Instagram، والمساعدة على منع التفاعلات غير المرغوب فيها بين المستخدمين.

وتضمنت هذه الأدوات التحقق من العمر، ومنع البالغين من المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم، وإشعارات الأمان، وتجربة الخصوصية الجديدة كليًا.

وشرحت هوبكنز أيضًا دليل الآباء والأمهات لاستخدام Instagram، وهي الخاصية الجديدة التي قدمتها Instagram، حيث تتضمن موارد مفيدة للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية وتشكيل وعي وكيان الأجيال القادمة، إضافة إلى شرح لوسائل الأمان المختلفة التي يقدمها التطبيق، إلى جانب شرح للمصطلحات الموجودة على Instagram، حتى يتسنى للآباء والأمهات التعرف على التطبيق بشكل أفضل واستخدامه مع أبنائهم.

كما تم عرض سياسات Instagram التي تم استخدامها لرفع وعي الشباب، خلال الجلسة، والتي تضمنت تقديم العديد من أدوات الأمان عبر الإنترنت، لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، مثل خاصية تصفية التعليقات، والحظر، والإبلاغ، والكثير من الخواص الأخرى.

وأكدت Instagram أيضًا لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المحتوى الضار، كما أن Instagram تقوم حاليًا بالاستثمار بكثافة في آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة.

يذكر أن منتدى شباب العالم قد تم إطلاقه عام ٢٠١٧ في شرم الشيخ، كمنصة عالمية تجمع الشباب الواعدين من جنسيات وخلفيات مختلفة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

ويهدف المنتدى، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن همومهم وأفكارهم للمساعدة في تشكيل مستقبل البلاد.