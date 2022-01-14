إنهاء مشكلة حرمان 100 أسرة من الخدمات والغاز الطبيعي بكفر شكر

أنهت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، مشكلة حرمان ما يقرب من 100 أسرة من الخدمات وتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم خلف منطقة الكافيتريات بمدينة كفر شكر بطريق بنها المنصورة حوض البحيرة منذ سنوات رغم وصول الصرف الصحي ومياه الشرب 12 عاما تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

لجنة برئاسة رئيس مدينة كفر شكر لحل المشكلة

واستقبل رئيس المركز والمدينة عددا من المواطنين المتضررين والسماع إلى شكواهم وتشكيل لجنة متخصصة من مسئولى الأجهزة التنفيذية وشركة الغاز والنزول على الطبيعة لمعاينة المنطقة على أرض الواقع وأسفرت عن اتخاذ القرارات والإجراءات الخادمة للمواطنين والقضاء على المشكلة المزمنة بفتح شارع 53 خط تنظيم مخطط جديد والعمل على تمهيد وتوسعة وتطوير المنطقة بالكامل لسهولة دخول الخدمات والغاز الطبيعي ورصف الطرق والشوارع أيضا.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه جار العمل على تطوير المنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى من شأنها سهولة توصيل دخول الصرف الطبيعى لعددا من المنازل بعد حرمانهم عدة سنوات لحين انتهاء المشكلة التى تم حلها الآن مشيرا أن حل مشكلات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم تأتى فى مقدمة الأولويات التى نعمل عليها بهدف راحة وخدمة المواطنين والارتقاء وتحسين مستوى الخدمات لهم لشعورهم بالرضا التام طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

بعض المواطنين أصحاب الشكوى

ومن جانبه؛ أعرب الأهالى المتضررين أصحاب الشكوى عن فرحتهم وسعادتهم بإجراءات الاستجابة السريعة من قبل رئيس المركز والمدينة ومساعديه والانتقال على أرض الواقع وتشكيل متخصصة من كافة المسئولين وتوفير المعدات اللازمة واتخاذ القرار بسرعة تمهيد وتطوير المنطقة وفتح المناطق المغلقة لتسهيل عملية استفادة المواطنين من خدمات الدولة وتوصيل الغاز الطبيعي والقضاء على معاناتهم تماشيا مع سياسة الدولة بالنزول إلى المواطنين وحل مشكلاتهم طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.