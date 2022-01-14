بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر.. غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بأوسيم

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمركز أوسيم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الحفرية بنطاق البراجيل وذلك بعد ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة فرج عبد الله رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .