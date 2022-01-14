التحفظ على 24 توك توك مخالفًا فى حملة أمنية بطنطا

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 24 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.