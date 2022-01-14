الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة عاملين وإصابة 10 فى حريق بمصفاة الأحمدى بالكويت

حريق بمصفاة الأحمدي
حريق بمصفاة الأحمدي بالكويت

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريق وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي أسفر عن وفاة عاملين اثنين وإصابة 10 آخرين من عمالة المقاول من الجنسية الآسيوية بحروق متفاوتة الدرجة.


وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف، في تصريحات له، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة في وحدة إسالة الغاز رقم 32 الواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.


وأوضح أن الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة المجدولة للوحدة المذكورة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث ، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في "زمن قياسي".
وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفيات العدان والبابطين والفروانية ومبارك لاستكمال تلقي العلاج، معربًا عن أسفه وتعازيه لذوي العاملين المتوفيين، متمنيًا للمصابين في هذا الحريق الشفاء العاجل.
وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث نظرًا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة، مشيرًا إلى أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس حضر إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانيًا وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.
كما أكد أن الشركة بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقًا للإجراءات المعتمدة، مشددًا على حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها وذلك بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقًا للخطط المرسومة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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