وكيل «أوقاف الفيوم» يعلن افتتاح 5 مساجد بمراكز المحافظة

أعلن الدكتور حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، عن أنه تم افتتاح 5 مساجد اليوم الجمعة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وألقى خطبة صلاة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف والتى تحدث خلالها وحث على التحلى بمكارم الأخلاق.

افتتاح 5 مساجد بمراكز المحافظة

وأشار إلى أن المساجد هي: مسجد السلام (أبو ديهوم) بإدارة إطسا غرب، حيث قام فضيلته بأداء خطبة الجمعة فيه، ومسجد الهدى (عزبة رمزي) بإدارة إطسا شرق، ومسجد التحرير بإدارة إطسا غرب، ومسجد الإبياري بإدارة يوسف الصديق، ومسجد النور بإدارة يوسف الصديق.

افتتاح 5 مساجد بمراكز المحافظة

يأتي هذا في إطار اهتمام الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بافتتاح المساجد وتشييدها والقيام على خدمتها إيمانًا منها برسالتها العظيمة التي اصطفاها الله تعالى لها.