الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يفتتح معرض أيقونات برونزية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، معرضًا لفن الأيقونات البرونزية بمقر معهد الدراسات القبطية بالتعاون مع سفارة جمهورية ليتوانيا في القاهرة، بحضور السفير أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا وعدد من الدبلوماسيين، وأحبار الكنيسة، وأساتذة المعهد.

الأيقونات للفنان الليتواني الدكتور ألكسندراس ألكسييفاس، وتشمل أيقونات للسيد المسيح والسيدة العذراء وقديسين عديدين منهم مصريين مثل القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا مقار.

وقال قداسة البابا خلال كلمته بالافتتاح إن الفن رابط هام بين الشعوب والأمم، وإن مصر والكنيسة القبطية تتميزان بالفن على طول التاريخ، كما إن هذا المعرض فرصة جيدة للاطلاع على نوع جديد من الفن المسيحي.

وتضمن الافتتاح أيضًا، كلمات للسفير الليتواني والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والفنان صاحب الأيقونات.

وتفقد قداسة البابا والضيوف، بعد افتتاح المعرض، معارض قسم الفن القبطي بالمعهد.

حضر الافتتاح من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

السيدة العذراء الكنيسة القبطية فيروس كورونا البابا تواضروس الأنبا انطونيوس الأنبا مقار البابا تواضروس الثاني

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